В Кыштыме иностранцы дали присягу на верность России

Автор: КР от Вчера, 17:01 Категория: Общество

С сентября для получения российского гражданства иностранцам недостаточно просто собрать необходимые документы и оплатить госпошлину. Теперь необходимо ещё и владеть русским языком. Хотя бы для того, чтобы прочитать текст присяги. Эта процедура стала обязательной для получения ими российского паспорта.

Первая торжественная церемония принесения присяги гражданина РФ тремя иностранцами состоялась в Кыштыме два месяца назад. Тогда в ней приняли участие выходцы из Украины, Узбекистана и Казахстана.

– В минувшую пятницу присягу на верность России дали ещё 15 иностранных граждан – 14 бывших жителей Казахстана и один – Украины, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Сейчас все они живут в Кыштыме.

Текс присяги очень короткий. В нём говорится, что человек добровольно и осознанно принимает гражданство РФ, клянётся соблюдать Конституцию нашей страны, быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции.

Как сообщает региональный сайт «Комсомольской правды», в Челябинске пять выходцев других стран сообщили, что знают русский язык, однако текст присяги прочитать не смогли. Как результат – отказ в получении российского гражданства.