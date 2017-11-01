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В Кыштыме иностранцы дали присягу на верность России

Автор: КР от Вчера, 17:01 Категория: Общество

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С сентября для получения российского гражданства иностранцам недостаточно просто собрать необходимые документы и оплатить госпошлину. Теперь необходимо ещё и владеть русским языком. Хотя бы для того, чтобы прочитать текст присяги. Эта процедура стала обязательной для получения ими российского паспорта.

 

Первая торжественная церемония принесения присяги гражданина РФ тремя иностранцами состоялась в Кыштыме два месяца назад. Тогда в ней приняли участие выходцы из Украины, Узбекистана и Казахстана.

 

 

– В минувшую пятницу присягу на верность России дали ещё 15 иностранных граждан – 14 бывших жителей Казахстана  и один – Украины, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Сейчас все они живут в Кыштыме.

 

Текс присяги очень короткий. В нём говорится, что человек добровольно и осознанно принимает гражданство РФ, клянётся соблюдать Конституцию нашей страны, быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции.

 

Как сообщает региональный сайт «Комсомольской правды», в Челябинске пять выходцев других стран сообщили, что знают русский язык, однако текст присяги прочитать не смогли. Как результат – отказ в получении российского гражданства.

 

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