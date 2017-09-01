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В Кыштыме первые иностранцы получили гражданство через клятву

Автор: КР от Вчера, 14:22 Категория: Общество

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До сентября этого года присягу при принятии российского гражданства выходцы из других стран не принимали. Торжественная церемония принесения присяги гражданина Российской Федерации иностранцами впервые состоялась вчера в актовом зале межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский».

 

 

– Речь идёт о трёх иностранных гражданах – выходцах из Украины, Узбекистана и Казахстана, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Все они живут в Кыштыме.

 

 

С 1 сентября, согласно изменениям в федеральном законодательстве, при принятии российского гражданства все, кроме несовершеннолетних и недееспособных, должны поклясться в соблюдении Конституции нашей страны, уважать её историю и культурные ценности. Если иностранец отказывается дать присягу, решение о гражданстве аннулируется.

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