В Кыштыме директор управляющей компании, обвиняемый в мошенничестве, просил суд разрешить ему ходить на работу

Автор: КР от Сегодня, 12:28 Категория: Общество

Напомним, директор управляющей компании «УЖХ» Николай Дубынин находится под домашним арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как уже сообщалось на нашем сайте, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Челябинской области вместе с коллегами из кыштымской полиции установили, что управляющая компания, взимая с населения плату за тепло, с ресурсоснабжающей организацией рассчитывалась не в полном объёме.

В официальном пресс-релизе на сайте Главка также указывается, что директор УЖХ обналичивал деньги через созданную для этих целей фирму, похитив в общей сложности 12 миллионов 100 тысяч рублей.

По решению Кыштымского городского суда Дубынин был заключён под домашний арест. Однако его адвокат Константин Журавлёв обжаловал решение Кыштымского городского суда в Челябинский областной суд. Он просил суд не только отменить своему подзащитному домашний арест, но и разрешить ему ходить на работу.

Челябинский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.