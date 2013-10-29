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» » В Кыштыме задержан руководитель одной из организаций в сфере ЖКХ за мошенничество

В Кыштыме задержан руководитель одной из организаций в сфере ЖКХ за мошенничество

Автор: КР от Вчера, 11:18 Категория: Происшествия

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Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области вместе с коллегами межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» установили, что крупная организация жилищного хозяйства Кыштыма получала от населения денежные средства в качестве оплаты за тепло, предоставленное ресурсо-снабжающей компанией.

 

Однако полученные денежные средства перечислялись поставщику энергоресурсов не в полном объёме. В результате совершено хищение на сумму 12,1 миллиона рублей.

 

Вывод денежных средств в наличный оборот осуществлялся директором жилищной организации через созданную для этих целей фирму.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, по данному факту в следственном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Должностному лицу грозит лишение свободы на срок до 10 лет со  штрафом в размере до одного миллиона рублей.

 

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

 

 

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крупная организация жилищного хозяйства Кыштыма получала от населения денежные средства в качестве оплаты за тепло, предоставленное ресурсо-снабжающей компанией
Что ж не назвали явно эту "крупную организацию"? Вспоминается, что не так давно по поводу прямых расчетов за тепло шли бурные дебаты (в т.ч. на страницах этого издания), касающиеся "СпецМВ" и "ЖКХ".
 
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