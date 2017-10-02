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В Кыштыме после ареста директора управляющей компании собственники квартир начали сеять панику

Автор: КР от Сегодня, 15:26 Категория: Общество

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Как уже сообщалось на нашем сайте, директор управляющей компании «УЖХ» Николай Дубынин отправлен под домашний арест. Он подозревается в мошенничестве.

 

На сегодняшний день его обязанности исполняет Павел Долгов. По его словам, жильцы домов, находящихся на обслуживании этой компании, запаниковали.

 

– И к нам в диспетчерскую службу, и в администрацию округа обрушился шквал звонков, – сказал Павел Анатольевич. – Некоторые собственники квартир почему-то подумали, что в связи с этими событиями, им придётся сменить управляющую компанию. На самом деле поводов для беспокойства нет. Все 82 многоквартирных дома полностью подготовлены к зиме и со дня на день мы получим паспорт готовности, а «УЖХ» продолжает работать в обычном режиме. 

 

Что касается Дубынина, на этой неделе в Челябинском суде будет рассмотрено ходатайство его представителя об изменении меры пресечения. Не исключено, что домашний арест ему заменят на подписку о невыезде.

 

Мы продолжаем следить за развитием событий.

 

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