В Кыштыме в уголовном деле против директора управляющей компании адвокат нашёл нестыковки

Автор: КР от Сегодня, 14:47 Категория: Происшествия

Как уже сообщалось на нашем сайте, по подозрению в мошенничестве задержан руководитель кыштымской управляющей компании «УЖХ».

По данным сайта Главного управления МВД России по Челябинской области, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» установили, что управляющая компания, взимая с населения плату за тепло, с ресурсоснабжающей организацией рассчитывалась не в полном объёме.

В официальном пресс-релизе также указывается, что директор УЖХ обналичивал деньги через созданную для этих целей фирму, похитив в общей сложности 12 миллионов 100 тысяч рублей.

В следственном отделе кыштымской полиции возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 Уголовного кодекса – «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере». Давать какие-либо комментарии в полиции наотрез отказываются. Более того, когда редакция сегодня созвонилась с начальником следственного отдела Александром Тепленко, он сказал, что вообще ничего… не знает об этом уголовном деле.

Но, как стало известно редакции «Кыштымского рабочего» из собственных достоверных источников информации, оно было возбуждено ещё в марте, однако только сейчас, спустя полгода, директору «УЖХ» Николаю Дубынину предъявлено обвинение. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

– Мы уже обжаловали избранную меру пресечения в Челябинский областной суд, – сказал сайту «КР» адвокат Константин Журавлёв. – Что касается предъявленного обвинения, оно не соответствует изложенному в официальном пресс-релизе. В этом деле предстоит ещё тщательно разбираться.

Редакция «КР» будет отслеживать развитие событий.