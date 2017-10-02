Каждый третий житель Кыштыма трудоспособного возраста готов переехать в другой город

Автор: КР от Вчера, 13:53 Категория: Общество

К такому выводу пришли эксперты службы исследований одного из самых популярных сайтов по поиску работы – HeadHunter. Специалисты провели исследование в Челябинской области, чтобы узнать, где южноуральцы предпочитают работать.

Оказалось, что жители Челябинской области достаточно мобильны и готовы переезжать в другие регионы. При этом желающих покинуть родной город больше всего в Сатке – здесь 52 процента от всего трудоспособного населения готовы обустроиться на новом месте.

Второе место разделили Озёрск и Троицк: по 46 процентов жителей этих городов не против сменить место жительства. Тройку замыкают Магнитогорск и Златоуст – 37 и 36 процентов людей трудоспособного возраста хоть завтра переехали бы в другой город, если бы им предложили достойную зарплату.

Что касается размера заработной платы, южноуральцы готовы сорваться с места при условии оплаты не менее 50 тысяч рублей в месяц.

Не против смены места жительства и кыштымцы. Переезд в другой город, в случае подходящей работы, рассматривают 34 процента из числа тех, кто принял участие в исследовании.

Соискатели из Челябинской области схожи в выборе регионов для переезда. Привлекательными являются столицы – Москва и Санкт-Петербург, а также солнечные города Сочи и Краснодар, соседний Екатеринбург и северные регионы – Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ.