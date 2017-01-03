В Кыштыме больше всего заболевших ОРВИ – в вечерней школе

Автор: КР от Сегодня, 11:57 Категория: Общество

Но это если сравнивать ситуацию по заболеваемости только в учреждениях образования.

Как сказала сегодня на оперативном совещании при главе округа начальник управления по делам образования Светлана Попинако, о закрытии на карантин всех школ города речь пока не идёт. Такие меры предпринимаются в случае, если число заболевших достигает 20 процентов. По данным на минувшую пятницу, в школах острыми респираторно-вирусными инфекциями болеют от четырёх до пяти процентов учеников. Самый высокий показатель – десять процентов – отмечен в вечерней школе.

За прошлую неделю диагноз ОРВИ был поставлен 520 жителям Кыштымского округа. Больше половины заболевших –трудоспособного возраста. Десять человек были госпитализированы, однако тяжёлых течений острых респираторно-вирусных инфекций нет. Не зарегистрировано ни одного случая гриппа.

По словам главного врача Кыштымской центральной городской больницы Владислава Логинова, в ближайшие две недели заболеваемость ОРВИ в нашем городе пойдёт на спад.