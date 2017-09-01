Подписка на газету Кыштымский рабочий

Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Губернатор Борис Дубровский призвал работодателей освобождаться от стереотипов

Губернатор Борис Дубровский призвал работодателей освобождаться от стереотипов

Автор: КР от Вчера, 10:38 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

На совещании по обеспечению занятости населения Борис Дубровский поставил перед ними задачу трудоустроить половину от числа всех инвалидов работоспособного возраста в регионе. По данным Пенсионного фонда, в Челябинской области их численность составляет порядка 68 тысяч человек. Из них  трудоустроено 22,4 процента.

 

– Во многом нужно желание самих инвалидов получать востребованные профессиональные компетенции, – подчеркнул губернатор. – Необходимо преодолевать стереотипы работодателей о профпригодности инвалидов. Активней использовать меры господдержки в обучении и трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья.

 

По информации начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислава Смирнова, из 68 тысяч инвалидов трудоспособного возраста 36 тысяч человек  – это молодёжь,  и 20 процентов от этого числа трудоустроены. В этом  году в регионе впервые реализуются дополнительные меры по стимулированию работодателей. Главными проблемами в трудоустройстве инвалидов является отсутствие индивидуального обучения людей среднего и старшего возраста.

 

По данным межрайонного управления Пенсионного фонда в городе Кыштыме,  в Кыштымском городском округе проживают около 3400 инвалидов, получающих пенсии. Из общего числа 482 человека – трудоспособного возраста, из которых 197 работают.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter