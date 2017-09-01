Губернатор Борис Дубровский призвал работодателей освобождаться от стереотипов
Автор: КР от Вчера, 10:38 Категория: Общество
На совещании по обеспечению занятости населения Борис Дубровский поставил перед ними задачу трудоустроить половину от числа всех инвалидов работоспособного возраста в регионе. По данным Пенсионного фонда, в Челябинской области их численность составляет порядка 68 тысяч человек. Из них трудоустроено 22,4 процента.
– Во многом нужно желание самих инвалидов получать востребованные профессиональные компетенции, – подчеркнул губернатор. – Необходимо преодолевать стереотипы работодателей о профпригодности инвалидов. Активней использовать меры господдержки в обучении и трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья.
По информации начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислава Смирнова, из 68 тысяч инвалидов трудоспособного возраста 36 тысяч человек – это молодёжь, и 20 процентов от этого числа трудоустроены. В этом году в регионе впервые реализуются дополнительные меры по стимулированию работодателей. Главными проблемами в трудоустройстве инвалидов является отсутствие индивидуального обучения людей среднего и старшего возраста.
По данным межрайонного управления Пенсионного фонда в городе Кыштыме, в Кыштымском городском округе проживают около 3400 инвалидов, получающих пенсии. Из общего числа 482 человека – трудоспособного возраста, из которых 197 работают.