В Челябинской области будет установлен новый порядок кадастровой оценки
Автор: КР от Сегодня, 12:29 Категория: Общество
В соответствии с федеральным законом губернатор Борис Дубровский принял решение о создании областного государственного бюджетного учреждения «Государственная кадастровая оценка по Челябинской области».
Расчёт кадастровой стоимости недвижимости будут проводить исключительно государственные оценщики. Куратором их работы станет министерство имущества и природных ресурсов. Губернатор подчеркнул, что кадастровая оценка должна быть обоснована и справедлива. Этот вопрос затрагивает интересы всех собственников имущества, так как кадастровая стоимость является основой для расчёта налогов.
– Мы не должны допустить необоснованного роста кадастровой стоимости объектов недвижимости, оценка должна соответствовать их рыночной стоимости, – отметил Борис Дубровский.
В настоящее время минимущества проводит необходимые мероприятия по регистрации нового учреждения. До конца 2018 года оно будет заниматься подготовкой, сбором и систематизацией информации об объектах недвижимости на территории области. Кадастровая оценка в отношении объектов недвижимости, проведённая ранее, будет действовать до вступления в силу новой кадастровой оценки. Периодичность её проведения не изменилась – не чаще одного раза в три года и не реже одного раза в пять лет.
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