Губернатор Борис Дубровский подписал соглашение о сотрудничестве с главой Ямало-Ненецкого автономного округа
Автор: КР от Сегодня, 08:45 Категория: Политика
Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет второй день международного экономического форума, в котором принимает участие делегация Челябинской области. Вчера губернатор Борис Дубровский встретился с главой Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Кобылкиным. Они подписали соглашение о сотрудничестве между регионами, которое предполагает взаимодействие в торгово-экономической сфере, законотворчестве, сельскохозяйственной отрасли, научных исследованиях и инновациях, транспорте, архитектуре, образовании, здравоохранении, культуре, спорте и туризме.
На сегодня товарооборот между Южным Уралом и Ямало-Ненецким автономным округом составляет около 60 миллиардов рублей в год. В рамках нового соглашения есть место традиционным направлениям в поставках: металлопрокат, трубы, оборудование для нефтегазовой отрасли, стройматериалы, продукты питания.
Главы регионов также обсудили вопрос привлечения авиакомпании «Ямал» в качестве базового перевозчика из ЯНАО в Челябинскую область.
Борис Дубровский провёл встречу и с ректором Российской академии народного хозяйства Владимиром Мау. Приветствуя Владимира Мау, губернатор Челябинской области отметил, что сегодня от качества государственного и муниципального управления зависит динамика развития регионов.
– На этом пути Российская академия народного хозяйства и её отделения – наши постоянные спутники, – уточнил он.
Начиная с февраля этого года, филиал РАНХиГС инициировал серию экспертных опросов, целью которых стала оценка экологических инициатив руководства области, транспортной инфраструктуры Челябинска.
Комментарии
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Семёныч)
На то это и целевой набор, что остальные деньги за нее платит государство, в том числе региональный бюджет. А медакадемия в Челябинске одна. Контракт с муниципалитетом-гарантия ее возврата. >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Альф)
Не отреагировала молодой врач и на требование вернуть потраченные на неё муниципальные деньги с набежавшими процентами – всего 16 500 рублей. Напишите название ВУЗа, в котором за 16500 >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Гость Катя)
Не факт, что эта девушка смогла бы поступить на бюджетное место, если бы не целевой набор. И пришлось бы ей, точнее, ее родителям, выложить за диплом намного больше денег, раз так в двадцать -тридцать >>>
Русская медная компания подарила подросткам Кыштыма современную площадку для воркаута (Горожанин)
Здорово, конечно, молодцы. Но. Медеэлектролитный завод, которым РМК представлена в Кыштыме, находится в микрорайоне "Нижний", где так же есть школа №2, при которой так же есть подходящая площадка. П >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (slesar)
Вы думаете человек изначально не хотел возвращаться? Просто наверное есть с чем сравнивать. >>>
Все комментарии