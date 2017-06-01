Губернатор Борис Дубровский подписал соглашение о сотрудничестве с главой Ямало-Ненецкого автономного округа

Автор: КР от Сегодня, 08:45 Категория: Политика

Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет второй день международного экономического форума, в котором принимает участие делегация Челябинской области. Вчера губернатор Борис Дубровский встретился с главой Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Кобылкиным. Они подписали соглашение о сотрудничестве между регионами, которое предполагает взаимодействие в торгово-экономической сфере, законотворчестве, сельскохозяйственной отрасли, научных исследованиях и инновациях, транспорте, архитектуре, образовании, здравоохранении, культуре, спорте и туризме.

На сегодня товарооборот между Южным Уралом и Ямало-Ненецким автономным округом составляет около 60 миллиардов рублей в год. В рамках нового соглашения есть место традиционным направлениям в поставках: металлопрокат, трубы, оборудование для нефтегазовой отрасли, стройматериалы, продукты питания.

Главы регионов также обсудили вопрос привлечения авиакомпании «Ямал» в качестве базового перевозчика из ЯНАО в Челябинскую область.

Борис Дубровский провёл встречу и с ректором Российской академии народного хозяйства Владимиром Мау. Приветствуя Владимира Мау, губернатор Челябинской области отметил, что сегодня от качества государственного и муниципального управления зависит динамика развития регионов.

– На этом пути Российская академия народного хозяйства и её отделения – наши постоянные спутники, – уточнил он.

Начиная с февраля этого года, филиал РАНХиГС инициировал серию экспертных опросов, целью которых стала оценка экологических инициатив руководства области, транспортной инфраструктуры Челябинска.