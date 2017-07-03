Сегодня в Кыштыме кадастровая палата закрыла пункт приёма и выдачи документов

Автор: КР от Сегодня, 13:47 Категория: Общество

Филиал федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области с 24 июля закрыл пункт приёма и выдачи документов в Кыштыме на улице Ветеранов, 6.

Теперь приём и выдача документов на предоставление государственных услуг Росреестра будут осуществляться в офисе многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг «Мои документы» на улице Дёмина, 7.

Как сообщает пресс-служба филиала «ФКП Росреестра», закрытие окон связано с исполнением плана мероприятий «Дорожной карты» по повышению качества государственных услуг в сфере кадастрового учёта недвижимого имущества и государственной регистрации прав. Этот план предусматривает предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Это значит, что, посетив МФЦ, граждане могут без лишних затрат времени получить госуслугу, ведь в этом случае присутствие заявителя необходимо всего два раза: при подаче заявления и при получении готовых документов.