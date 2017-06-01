Кыштыму на юбилей губернатор Борис Дубровский подарил 45 миллионов рублей

Автор: КР от Сегодня, 10:38 Категория: Культура

Об этом журналистам «Кыштымского рабочего» сообщила на пресс-конференции глава округа Людмила Шеболаева.

– Губернатор Челябинской области Борис Александрович Дубровский принял решение выделить 45 миллионов рублей на завершение ремонта Народного дома, – сказала Людмила Шеболаева. – Уже к концу нынешнего сентября все ремонтные работы должны быть завершены.

Народный дом – объект культурного наследия регионального значения. Он был закрыт на ремонт в 2009 году.