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Кыштыму -- 260 лет

Кыштыму на юбилей губернатор Борис Дубровский подарил 45 миллионов рублей

Автор: КР от Сегодня, 10:38 Категория: Культура

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Об этом журналистам «Кыштымского рабочего» сообщила на пресс-конференции глава округа Людмила Шеболаева.

 

– Губернатор Челябинской области Борис Александрович Дубровский принял решение выделить 45 миллионов рублей на завершение ремонта Народного дома, – сказала Людмила Шеболаева. – Уже к концу нынешнего сентября все ремонтные работы должны быть завершены.

 

Народный дом – объект культурного наследия регионального значения. Он был закрыт на ремонт в 2009 году.

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