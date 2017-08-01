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В Кыштыме радиозаводчане с размахом отдохнут на озере Увильды

Автор: КР от Вчера, 12:52 Категория: Общество

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В этом  году День здоровья будет проводиться уже в 11-й раз. И год от года увеличивается количество в составе спортивных команд, сформированных в цехах и подразделениях на предприятии.

 

Как сообщил сайту «КР» руководитель бюро спортивно-оздоровительной работы предприятия Валерий Шипулин, в прошлом году было 19 команд по 10 человек в каждой. В этом году их будет уже 23. Крупные цеха выставляют по две, небольшие подразделения и отделы – по одной.

 

 

Главной в программе состязаний была и остаётся легкоатлетическая эстафета, включающая в себя бег, плавание, греблю на лодке, стрельбу, бег в мешке и бросание дротиков. Посоревнуются и азартные любители рыбной ловли.  Победителей ожидают призы в виде наборов туристического снаряжения.

 

Радиозавод – наукоёмкое предприятие, которое на протяжении более чем полувековой истории выпускает сложную радиоэлектронную технику. Но здесь точно также дорожат и традициями, заложенными в прошлые десятилетия. Массовые спортивные мероприятия – одна из них. Ожидается, что в День здоровья на базу отдыха «Бунчук» приедут до 700 заводчан.

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