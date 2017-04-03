В Кыштыме самых быстрых металлургов наградят денежной премией

Автор: КР от Сегодня, 14:05 Категория: Спорт

В минувшую субботу в районе Нижнего Кыштыма состоялась XXXIII легкоатлетическая эстафета Кыштымского медеэлектролитного завода. В этом спортивном мероприятии, которое является генеральной репетицией перед первомайской общегородской эстафетой, участвовали и другие коллективы предприятий и учреждений округа, школьники и студенты.

Впервые эстафета прошла в сопровождении духового оркестра под руководством Петра Устинова. Как сказал сайту «КР» начальник службы спортивно-массовой работы КМЭЗ Валерий Шарабрин, всего на старт вышли 17 команд, включая восемь заводских.

Среди женских команд из числа приглашённых первое место заняли представители радиозавода, второе и третье – команды ДЮСШ. Среди заводских команд призовые места завоевали бегуньи центральной заводской лаборатории, ОТК и заводоуправления. У мужчин среди городских команд на пьедестал почёта взошли спортсмены радиозавода, МЧС и кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа. А среди заводчан лидировала команда медеплавильного цеха, второе и третье место заняли железнодорожный цех и ООО «Ремсервис».

Победителями первого этапа стали Дмитрий Мацук – медеплавильный цех и Виктор Чудиновский – радиозавод. Среди женщин – Светлана Коршунова – центральная заводская лаборатория и Неля Кунакбаева – радиозавод.

В этом году был увеличен призовой фонд эстафеты. Каждому участнику заводских команд, занявших первые места, гарантирована премия в 700 рублей.