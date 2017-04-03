В Кыштыме первый спортивный забег в этом сезоне проведут под духовой оркестр
Автор: КР от Сегодня, 12:10 Категория: Спорт
Традиционная XXXIII легкоатлетическая эстафета Кыштымского медеэлектролитного завода состоится в субботу, 22 апреля, в районе Нижнего Кыштыма. Старт в 11 часов у ДК металлургов.
Как сказал сайту «КР» начальник службы спортивно-массовой работы ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» Валерий Шарабрин, эстафета, которая ежегодно открывает летний спортивный сезон, посвящается 260-летию Кыштыма и 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. По его инициативе в этом году она впервые пройдёт под сопровождение духового оркестра, которым под руководит Пётр Устинов.
В субботу с 10:45 до 11:40 минут будет временно ограниченно движение транспорта на участках дорог по улицам Интернационала, Чернышевского, Соплякова и Парижской Коммуны.
На старт выйдут 15 мужских и 12 женских команд, сформированных из подразделений медеэлектролитного завода и трудовых коллективов 38-й пожарной части, радиозавода, машобъединения, воспитанников ДЮСШ и студентов. На старт выйдут более 200 спортсменов. Общая протяжённость дистанции – свыше 2000 метров.
Состязания пройдут в личном и командном зачётах. Победителей и призёров ждут грамоты и медали. Команда, занявшая первое место, станет обладателем Кубка. Абсолютные чемпионы первого этапа получат в награду статуэтки бегуна.
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