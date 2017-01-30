В Кыштыме радиозаводчане одержали первую победу в рамках спартакиады трудящихся

Автор: КР от 30-01-2017, 11:25 Категория: Спорт

Вчера в физкультурно-спортивном комплексе стартовала ежегодная спартакиада трудящихся Кыштымского городского округа. Как и в прошлом году, в ней участвуют девять команд, сформированных на предприятиях и в организациях.

Спартакиада началась с соревнований по настольному теннису. Лучший результат – у радиозаводчан. Впереди у спортсменов – лыжные гонки, волейбол, плавание, дартс, мини-футбол.

В прошлом году победителем спартакиады стал Кыштымский медеэлектролитный завод. Радиозавод занял второе место, команда управления по делам образования – третье.