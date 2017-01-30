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В Кыштыме радиозаводчане одержали первую победу в рамках спартакиады трудящихся

Автор: КР от 30-01-2017, 11:25 Категория: Спорт

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Вчера в физкультурно-спортивном комплексе стартовала ежегодная спартакиада трудящихся Кыштымского городского округа. Как и в прошлом году, в ней участвуют девять команд, сформированных на предприятиях и в организациях.

 

Спартакиада началась с соревнований по настольному теннису. Лучший результат – у радиозаводчан. Впереди у спортсменов – лыжные гонки, волейбол, плавание, дартс, мини-футбол.

 

В прошлом году победителем спартакиады стал Кыштымский медеэлектролитный завод. Радиозавод занял второе место, команда управления по делам образования – третье.

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