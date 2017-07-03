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Кыштымцам напомнили о бдительности. Мошенники используют инфицированные СМС-рассылки под видом энергетиков

Автор: КР от Сегодня, 13:43 Категория: Общество

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В ПАО «Челябэнергосбыт» обратились потребители, которым на мобильные телефоны пришли сообщения с использованием словосочетания, созвучного  с наименованием компании: «Энергосбыт, разве так можно?» При этом текст сопровождает ссылка на фото. При переходе по ней возможно заражением мобильного устройства вирусом, что может привести к хищению денег со счёта телефона или банковской карты, привязанной к номеру.

 

– Наша компания не имеет никакого отношения к  подобным рассылкам, –  комментирует ситуацию директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Святых. – Какие-либо СМС-рассылки, производимые от лица компании, осуществляются только с короткого номера  «esbt74». Содержание СМС, которые мы  отправляем, может касаться только  договоров энергоснабжения и содержать ссылку на наш официальный сайт «esbt74.ru».

 

Фальшивые веерные рассылки могут происходить по всему списку контактов любого заражённого вирусом мобильного устройства. «Челябэнергосбыт» рекомендует потребителям быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам.

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