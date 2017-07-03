Кыштымцам напомнили о бдительности. Мошенники используют инфицированные СМС-рассылки под видом энергетиков
Автор: КР от Сегодня, 13:43 Категория: Общество
В ПАО «Челябэнергосбыт» обратились потребители, которым на мобильные телефоны пришли сообщения с использованием словосочетания, созвучного с наименованием компании: «Энергосбыт, разве так можно?» При этом текст сопровождает ссылка на фото. При переходе по ней возможно заражением мобильного устройства вирусом, что может привести к хищению денег со счёта телефона или банковской карты, привязанной к номеру.
– Наша компания не имеет никакого отношения к подобным рассылкам, – комментирует ситуацию директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Святых. – Какие-либо СМС-рассылки, производимые от лица компании, осуществляются только с короткого номера «esbt74». Содержание СМС, которые мы отправляем, может касаться только договоров энергоснабжения и содержать ссылку на наш официальный сайт «esbt74.ru».
Фальшивые веерные рассылки могут происходить по всему списку контактов любого заражённого вирусом мобильного устройства. «Челябэнергосбыт» рекомендует потребителям быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам.
Комментарии
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (Настя Крохалёва)
спасибо) >>>
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (9193022937)
Анастасия, да выступление группы "На-на" в силе) >>>
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (Настя Крохалёва)
Выступление группы еще в силе? >>>
В Кыштыме любители уличных попоек всё чаще нарываются на штрафы (Горожанин)
Чуть больше 10% взысканных штрафов... Сразу вспоминается про "суровые законы" и "необязательность исполнения". >>>
Кыштым прирастает детскими игровыми городками (Горожанин)
Отличные новости, особенно - в последнем абзаце. Укажите, пожалуйста, какие 17 дворов попали в эту программу, что бы мы за них порадовались. Есть ли планы и сроки насчет остальных дворов? >>>
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