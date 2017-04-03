В Кыштыме участникам Великой Отечественной войны подарят СВЕТлый Май

Автор: КР от Вчера, 11:07 Категория: Даты

В преддверии Дня Победы ПАО «Челябэнергосбыт» проводит акцию «СВЕТлый МАЙ». На персональный лицевой счёт почти 2400 южноуральских участников войны энергосбытовая компания зачислит сумму среднемесячного потребления электричества – по 500 рублей. Таким образом, энергетики подарят людям, испытавшим тяготы войны, месяц бесплатного пользования элеткроэнергией.

– Социальную акцию «СВЕТлый МАЙ» уже несколько лет проводят энергосбытовые компании России, компенсируя из собственных средств оплату электроэнергии участникам Великой Отечественной войны, – говорит генеральный директор ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Красиков. – Мы поздравляем всех, кто приближал Победу, с этим праздником. И с благодарностью дарим в мае электричество четырём категориям потребителей: участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда.

На сегодня в Кыштымском округе проживают 27 таких ветеранов. Для получения такой компенсации предоставления документов не требуется. Перерасчёт им будет проходить автоматически, согласно базе данных ПАО «Челябэнергосбыт».

Как сказал сайту «КР» директор кыштымского филиала Челябэнергосбыта Вячеслав Достовалов, в Кыштыме эта работа будет проведена одновременно со всеми другими подразделениями компании.