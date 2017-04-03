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Мошенники уже напрямую выходят на полицейских Кыштыма

Автор: КР от Сегодня, 09:43 Категория: Общество

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Вчера одно из таких сообщений пришло на телефон сотрудника полиции. Неизвестный даже обратился к нему по имени: «Александр, хотелось бы приобрести, вот фото». Далее указана ссылка, где якобы загружена фотография.

 

– Наш коллега нигде и ничего не выставлял на продажу, – пояснила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Подобную схему используют мошенники, чтобы заразить мобильные устройства вирусом, который позволит затем получить доступ к банковским картам. Ни в коем случае нельзя проходить по ссылке!

 

В настоящее время полицейские пытаются установить, откуда поступают такие смс. Ведётся проверка.

 

А между тем, всё больше и больше доверчивых граждан попадаются на такие уловки. В минувший понедельник жительнице Карабаша позвонил мужчина, представившийся её племянником. Сказал, что ему должны перевести деньги, но у него нет банковской карты. Добродушная «тётя» предоставила ему всю информацию о своей карте. Добычей лже-племянника стали 4900 рублей.

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