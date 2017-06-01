В больницу Кыштыма поступила некачественная крупа

Автор: КР от Сегодня, 15:06 Категория: Общество

Управление Россельхознадзора по Челябинской области провело проверку продуктов питания в медицинских и образовательных учреждениях.

Кыштымская центральная городская больница не прошла проверку. Как сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора, согласно представленным протоколам испытаний, крупы перловая, ячневая и горох колотый шлифованный, закупленные кыштымской больницей, не отвечают требованиям ГОСТ по целому ряду показателей.

Руководству горбольницы выдано предписание на возврат продукции поставщикам и замене круп на аналогичную продукцию, отвечающую требованиям ГОСТ и техусловиям.

Как сказал сайту «КР» главный врач Кыштымской центральной городской больницы Владислав Логинов, вся некачественная продукция уже возвращена поставщикам. Им пришлось заменить недельный запас круп на аналогичную продукцию надлежащего качества.