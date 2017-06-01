Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В больницу Кыштыма поступила некачественная крупа
Перейти в нашу группу ВКонтакте Перейти на наш сайт

В больницу Кыштыма поступила некачественная крупа

Автор: КР от Сегодня, 15:06 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Управление Россельхознадзора по Челябинской области провело проверку продуктов питания в медицинских и образовательных учреждениях.

 

Кыштымская центральная городская больница не прошла проверку. Как сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора, согласно представленным протоколам испытаний, крупы перловая, ячневая и горох колотый шлифованный, закупленные кыштымской больницей, не отвечают требованиям ГОСТ по целому ряду показателей.

 

Руководству горбольницы выдано предписание на возврат продукции поставщикам и замене круп на аналогичную продукцию, отвечающую требованиям ГОСТ и техусловиям.

 

Как сказал сайту «КР» главный врач Кыштымской центральной городской больницы Владислав Логинов, вся некачественная продукция уже возвращена поставщикам. Им пришлось заменить недельный запас круп на аналогичную продукцию надлежащего качества.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter