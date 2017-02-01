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Во всех отделениях городской больницы Кыштыма отменён карантин

Автор: КР от Сегодня, 09:15 Категория: Медицина

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С сегодняшнего дня, 17 февраля, в Кыштымской центральной городской больнице отменён карантин. Как сказал сайту «КР» главный врач Владислав Логинов, соответствующий приказ он подписал вчера.

 

В детской поликлинике возобновляются дни здорового ребёнка и снимаются ограничения на посещение стационарных больных. Что касается соблюдения масочного режима в поликлиниках и отделениях больницы, то теперь он носит не обязательный, а рекомендательный характер.

 

Как уже сообщалось на нашем сайте, в Кыштыме отмечается постепенное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным Центра гигиены и эпидемиологии, вчера за медицинской помощью с симптомами острых респираторно-вирусных заболеваний обратились 81 взрослый и 48 детей.

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