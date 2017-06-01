В Кыштыме полицейские и судебные приставы объявили бой неплательщикам штрафов

Автор: КР от Сегодня, 15:16 Категория: Общество

Сегодня в нашем городе стартовало ежемесячное оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Работники кыштымской полиции и службы судебных приставов в ближайшие дни навестят должников, проигнорировавших своевременную оплату штрафов по линии ГИБДД.

Только в мае полицейские известили судебных приставов о 109 неоплаченных штрафах на общую сумму почти 55 тысяч рублей. После того, как за дело взялись приставы, из этой суммы было оплачено 15 тысяч.

Каждому правонарушителю даётся 10 дней на обжалование штрафа и 60 дней на его погашение. На 61-й день после вступления в законную силу соответствующего постановления применяется статья 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Уклонение от исполнения административного наказания».

Напомним, санкция этой статьи предполагает наказание в виде двукратного увеличения неоплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, арест до пятнадцати суток или обязательные работы до пятидесяти часов.