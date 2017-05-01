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Судебные приставы не пустили жителя Кыштыма за границу из-за неоплаченного штрафа

Автор: КР от Вчера, 15:52 Категория: Происшествия

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Майские праздники сам себе омрачил житель нашего города. Мужчина, которого в ноябре прошлого года привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, решил отдохнуть за границей. Однако за ним тянулся долг по линии ГИБДД в 20 тысяч рублей.

 

– За езду в нетрезвом виде молодого человека лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей, – пояснила сайту «КР» начальник Кыштымского городского отдела судебных приставов Елена Кенибас. – В январе этого года он оплатил десять тысяч, а про остальную сумму, видимо, забыл.

 

О задолженности ему напомнили в майские праздники судебные приставы в аэропорту «Баландино» города Челябинска. Должник на месте погасил долг, но процедура снятия запрета на выезд за пределы России заняла определённое время. В результате кыштымец опоздал на свой рейс. По информации судебных приставов, как только запрет был снят, мужчина в тот же день купил билет на другой рейс.

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