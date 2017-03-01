За решёткой могут оказаться жители Кыштыма, вовремя не оплатившие штрафы ГИБДД

Автор: КР от Сегодня, 17:38 Категория: ГИБДД информирует

Вчера в интернет-сообществе «Мы из Кыштыма» автомобилист с десятилетним водительским стажем Евгения Соколова вынесла на всеобщее обсуждение случай из своей жизни. В конце прошлого года сотрудники ДПС впервые за несколько лет выписали ей штраф в одну тысячу рублей за не пристёгнутые ремни безопасности.

– Я конечно же не оплатила этот штраф, т.к. закрутилась-завертелась в этой суете предпраздничной, праздничной и обыденной, – пишет она на стене интернет-сообщества (орфография и пунктуация сохранены – ред.). – А 16.03.2017 года я вижу на пороге своего дома сотрудников ДПС с намерением задержать меня в изолятор на неопределенное время и выписать мне очередное постановление. Справедливо ли???

Эту ситуацию прокомментировали не только другие члены интернет-сообщества. Своё разъяснение сайту «КР» дали и в полиции. Так, инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий сообщила, что действия её коллег строго регламентированы рамками законодательства. Каждому правонарушителю даётся 10 дней на обжалование штрафа и 60 дней на его погашение, причём 20 дней с момента составления протокола действует скидка – то есть возможность оплатить лишь половину суммы.

В случае неоплаты штрафа, на 61-й день после вступления в законную силу соответствующего постановления применяется статья 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Уклонение от исполнения административного наказания». С этого момента и в течение двух месяцев с уклонистами имеют право работать сотрудники полиции, в том числе и работники ДПС – они-то и вручают штрафникам повестки на рассмотрение административных дел по факту неуплаты ими штрафов. Арест до суда также разрешён – правда, задержать правонарушителя полицейские имеют право где угодно, только не в его доме или квартире.

Если на следующий день после вручения повестки человек придёт в отдел ГИБДД с квитанцией об оплате штрафа и поставит соответствующую отметку в 218-м кабинете, то задерживать его, конечно, не будут. Но суда он всё равно не избежит. А несвоевременная оплата штрафа грозит двукратным увеличением его суммы, либо административным арестом до 15 суток, либо обязательными работами до 50 часов.

Важный момент. На 61-й день после неуплаты нарушителем штрафа полицейские имеют право передать информацию об этом судебным приставам. А их меры взыскания штрафов куда более жёсткие – вплоть до ареста транспортных средств или банковских счетов. Но в Кыштыме было решено пойти навстречу должникам и дать им возможность всё-таки оплатить штрафы. Пусть даже через ночёвку в камере и по решению суда. Если же за два отведённых им месяца полицейские не достучатся до сознания людей, то за дело уж точно возьмутся судебные приставы.

С начала года в нашем городе задержано 64 уклониста. Половина из них оплатили свои штрафы в двукратном размере, ещё 22 человека были арестованы, один приговорён к обязательным работам. Дела остальных пока в производстве.

Кстати. Отметка об уплате штрафа Евгенией Соколовой, возмутившейся визитом полицейских, в базе данных ГИБДД до сих пор отсутствует.