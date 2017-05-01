В Кыштыме полицейские и приставы вышли в рейды против должников
Автор: КР от Сегодня, 12:34 Категория: Общество
Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» и отдела судебных приставов по городу Кыштыму проводят совместное мероприятие «Должник». Уже неделю они принудительно привлекают граждан к оплате административных штрафов, с которой те затянули. Рейды продлятся до конца июня.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, в отношении должников уже составлен 41 протокол за неуплату административного штрафа в срок. Также полицейские и приставы вручили нарушителям 32 квитанции на уплату штрафов и взыскали 15 тысяч рублей.
Полицейские напоминают, что в отношении лиц, своевременно не оплативших штрафы, возбуждается административное производство по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Уклонение от исполнения административного наказания». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде увеличения административного штрафа в двойном размере, административного ареста до 15 суток или назначения обязательных работ до 50 часов. При этом от первоначального штрафа правонарушитель не освобождается.
Административный штраф должен быть оплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Если постановление не обжаловано, то оно вступает в силу через десять дней после его вынесения.
По вопросам оплаты административных штрафов жителям нашего города можно обращаться в группу по исполнению административного законодательства кыштымской полиции по адресу: улица Красной Звезды, 97, кабинет № 505 в рабочие дни с 9 до 17 часов. Телефон для справок 8 (35151) 4-46-51.
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