В Кыштыме отдыхающих в санатории эвакуировали средь бела дня
Автор: КР от Вчера, 17:23 Категория: Общество
Сегодня огнеборцы 118-й пожарной части провели в санатории «Лесное озеро» тренировочную эвакуацию людей из спального корпуса. Как сообщил сайту «КР» начальник этой части Константин Плаксин, всего из якобы горящего помещения было выведено 90 человек, в том числе 62 взрослых и 17 детей из числа отдыхающих и 11 сотрудников санатория.
По словам пожарных, персонал учреждения к эвакуации и тушению пожара оказался подготовленным. Кроме того, все эвакуационные выходы и первичные средства пожаротушения технически исправны. Также была проверена пожарная сигнализация санатория. Её радиосигнал поступил в пожарную часть № 38 без задержек.
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