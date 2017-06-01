В Кыштыме отдыхающих в санатории эвакуировали средь бела дня

Автор: КР от Вчера, 17:23 Категория: Общество

Сегодня огнеборцы 118-й пожарной части провели в санатории «Лесное озеро» тренировочную эвакуацию людей из спального корпуса. Как сообщил сайту «КР» начальник этой части Константин Плаксин, всего из якобы горящего помещения было выведено 90 человек, в том числе 62 взрослых и 17 детей из числа отдыхающих и 11 сотрудников санатория.

По словам пожарных, персонал учреждения к эвакуации и тушению пожара оказался подготовленным. Кроме того, все эвакуационные выходы и первичные средства пожаротушения технически исправны. Также была проверена пожарная сигнализация санатория. Её радиосигнал поступил в пожарную часть № 38 без задержек.