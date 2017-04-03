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Четыре пожарные машины из Кыштыма и Тайгинки выехали на тушение возгорания в детском саду

Автор: КР от Сегодня, 10:05 Категория: Происшествия

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Вчера около шести часов вечера на пульт пожарной части № 38 поступил сигнал из детского сада посёлка Тайгинка. Комплекс «Стрелец-Мониторинг», установленный в дошкольном учреждении, в автоматическом режиме оповестил огнеборцев о том, что там сработала пожарная сигнализация.

 

Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника пожарной части № 38 Андрей Раскостов, полминуты пожарные безуспешно пытались дозвониться до заведующей детсадом, чтобы уточнить, не ложный ли это вызов. Дело в том, что сбои в системе оповещения уже случались. Однако обычно сотрудники детского сада тут же предупреждали об этом.  

 

Не теряя времени, на место ЧП выдвинулись сразу четыре пожарные машины из 38-й, 117-й и 118-й частей. Первыми к детскому саду подъехали тайгинские огнеборцы. Они-то и сообщили коллегам, что никакого пожара нет – комплекс «Стрелец-Мониторинг» сработал ошибочно. Но никто из работников детсада не поставил в известность об этом пожарных.

 

Как выяснилось позже, мобильный телефон заведующей детским садом в момент ложного сигнала о возгорании стоял на беззвучном режиме.

 

Напомним, в минувший четверг, 13 апреля, педколлектив тайгинской школы во время учебной тренировки по эвакуации школьников из здания допустил ряд ошибок, которые в случае реального пожара могли стоить жизни учеников.

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