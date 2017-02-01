В одном из посёлков Кыштыма пожар унёс жизнь мужчины. Его товарищ спасся бегом

Автор: КР от Сегодня, 15:30 Категория: Происшествия

Вчера около шести часов вечера в посёлке Тайгинка загорелся деревянный дом площадью около 80 квадратных метров. Когда огнеборцы из местной пожарной части прибыли на место, из горящего здания на их глазах выбежал нетрезвый мужчина и скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщил сайту «КР» начальник 118-й пожарной части Константин Плаксин, строение было полностью охвачено огнём. На подмогу тайгинцам прибыли ещё три машины из Кыштыма. Они сумели отстоять у пламени надворные постройки, и не позволили ему перекинуться на соседние дома.

В какой-то момент кровля горящего жилища обрушилась. Огонь уничтожил почти всё – остались лишь стены. Частично прогорел даже погреб.

Когда пламя сбили, пожарные обнаружили внутри дома обгоревшее тело мужчины. Им оказался хозяин дома. Сотрудникам отдела надзорной деятельности ещё предстоит установить точную причину возгорания.

По информации из собственных источников нашей редакции удалось выяснить, что владельца сгоревшего дома отключили от газа за неуплату. Поэтому одной из версий может стать неправильная эксплуатация печи.

Полностью ликвидировать пожар удалось лишь через несколько часов. Тушение могло бы занять и меньшее время, если бы пожарные гидранты в посёлке были исправны. Однако по словам Константина Плаксина, ни один из пяти гидрантов в Тайгинке не работает. За водой им пришлось ездить на Тайгинский горно-обогатительный комбинат, что в трёх километрах от места пожара.