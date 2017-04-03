Педколлектив тайгинской школы Кыштыма не спас своих учеников от пожара

Автор: КР от Сегодня, 15:34 Категория: Происшествия

Пожарная машина так и не смогла попасть на территорию тайгинской школы -

ключ от ворот персонал не нашёл.

Фото предоставил начальник пожарной части № 118 Константин Плаксин

Вчера в рамках месячника пожарной безопасности в школе посёлка Тайгинка, входящего в Кыштымский городской округ, прошла специальная учебная тренировка по эвакуации учеников из здания. О ней было известно заблаговременно – график тренировок был подписан первым заместителем главы округа Петром Мошкиным.

Однако руководство и педагогический коллектив этой школы оказались застигнутыми врасплох – они были не готовы к эвакуации детей и проведению работ по тушению пожара. Начальник пожарной части № 118 Константин Плаксин уже подготовил письмо на имя начальника управления по делам образования Светланы Попинако.

В нём он сообщил, что заместитель директора Елена Иванова (самого директора на момент проверки не было) при получении информации о вымышленном возгорании в учительской не сообщила об этом в пожарную охрану. Тем самым она нарушила пункт 71 постановления правительства РФ от 25 апреля 2012 года за номером 390 «О противопожарном режиме».

Также Иванова не воспользовалась системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией, несмотря на то, что в школе установлен программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг». Данная система передаёт сигнал напрямую в пожарную охрану и минимизирует время получения сообщения о пожаре.

Как сказал сайту «КР» сам Константин Плаксин, во время тренировочной эвакуации никто из ответственных лиц не обесточил здание школы. Кроме этого, никто не встретил первое прибывшее подразделение пожарной охраны, да ещё и на территорию школы пожарная машина так и попала – персонал не мог найти ключ от ворот. В целом эвакуация детей из помещения школы прошла крайне неорганизованно.

Начальник пожарной части № 118 Константин Плаксин считает, такое поведение персонала в случае настоящего пожара могло создать угрозу для жизни и здоровья детей и сотрудников школы, а также привести к распространению огня и причинению значительного материального ущерба. Он отметил, что необходимо провести дополнительное обучение сотрудников тайгинской школы № 8 правилам и требованиям пожарной безопасности.