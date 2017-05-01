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В Кыштыме нарушительницу закона о тишине штрафовали пять раз

Автор: КР от Сегодня, 15:50 Категория: Общество

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В Кыштымском городском округе с начала года за нарушение тишины полицейские составили уже более полусотни протоколов. В общей сложности с громогласных жителей взыскано 90 тысяч рублей.

– А 33-летняя жительница одного из домов на улице Красной Звезды и вовсе «рекордсменка» по количеству штрафов, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Любительница громкой музыки была оштрафована пять раз! Её соседи регулярно жалуются в полицию на то, что та слушает громкую музыку, когда на часах уже за полночь.

Однако нигде не работающая женщина до сих пор не оплатила штрафы. За неуплату ей грозит увеличение суммы долга в двукратном размере, либо административный арест до 15 суток. За нарушение тишины физические лица могут быть оштрафованы на сумму от одной до пяти тысяч рублей, должностные – от трёх до десяти с половиной тысяч рублей.

В полиции предупреждают: анонимные сообщения не принимаются. О фактах нарушения «закона о тишине» сообщайте в полицию по телефонам 4-46-61, 02 или на «телефон доверия» – 8-351-264-56-35. Необходимо назвать свои имя, фамилию и контактный телефон.

В кабинете № 209 межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» по вторникам и четвергам с 9 до 11 часов ведёт приём юрисконсульт правового управления администрации Кыштымского округа. Справки по телефону 4-46-70.

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