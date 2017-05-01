В Кыштыме нарушительницу закона о тишине штрафовали пять раз
Автор: КР от Сегодня, 15:50 Категория: Общество
В Кыштымском городском округе с начала года за нарушение тишины полицейские составили уже более полусотни протоколов. В общей сложности с громогласных жителей взыскано 90 тысяч рублей.
– А 33-летняя жительница одного из домов на улице Красной Звезды и вовсе «рекордсменка» по количеству штрафов, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Любительница громкой музыки была оштрафована пять раз! Её соседи регулярно жалуются в полицию на то, что та слушает громкую музыку, когда на часах уже за полночь.
Однако нигде не работающая женщина до сих пор не оплатила штрафы. За неуплату ей грозит увеличение суммы долга в двукратном размере, либо административный арест до 15 суток. За нарушение тишины физические лица могут быть оштрафованы на сумму от одной до пяти тысяч рублей, должностные – от трёх до десяти с половиной тысяч рублей.
В полиции предупреждают: анонимные сообщения не принимаются. О фактах нарушения «закона о тишине» сообщайте в полицию по телефонам 4-46-61, 02 или на «телефон доверия» – 8-351-264-56-35. Необходимо назвать свои имя, фамилию и контактный телефон.
В кабинете № 209 межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» по вторникам и четвергам с 9 до 11 часов ведёт приём юрисконсульт правового управления администрации Кыштымского округа. Справки по телефону 4-46-70.
Комментарии
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (ЗасПанный казачок)
Опять болтология Или ссылки закончились Нет уж, раз начал бросаться инфой - делись и дальше Есть что-то про ДОБРОВОЛЬНОЕ вступление инородцев в казаки >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Демагогия Во-первых, к теме разговора не относится Во-вторых, в казаки не вступали, а верстали В-третьих, где документы, что это было не добровольно Особенно с учетом того, что казачье сословие б >>>
На юбилее Кыштыма выступят столичные звёзды (Гость Вячеслав)
Если они такие известные зачем перечислять где кто участвовал с кем пел кому подыгрывал >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (ЗасПанный казачок)
Опять пустые слова А кинь-ка ссыль на документы которые подтверждают что они добровольно вступили в казаки Или фраза "перевели в казаки" это как бы по своей воле >>>
На юбилее Кыштыма выступят столичные звёзды (просто кыштымец)
Звёзды Столичные Первый раз вижу и не слышал Лучше, к примеру, назвать статью Каримов споёт свои песни на своей малой родине >>>
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