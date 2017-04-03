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В Кыштыме полицейские изъяли из незаконного оборота более четырёхсот литров алкоголя

Автор: КР от Сегодня, 12:39 Категория: Происшествия

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Вся эта партия, а именно 423,225 литров вина, водки и коньяка на общую сумму в 113 тысяч 585 рублей была изъята из небольшого продуктового магазина на улице Вайнера, что в районе Коноплянки. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции наведались сюда в минувшие выходные.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, за нарушение правил продажи алкогольной продукции на продавца составлен административный протокол. Женщине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

 

На такую же сумму оштрафована и продавец продуктового магазина на улице Красной Звезды, 39 а. Здесь 17-летней девушке отпустили бутылку пива «Т» за 33 рубля.

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