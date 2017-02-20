В Кыштыме нарушитель закона о тишине перед уходом в суд на полную громкость включил для соседей музыку

Автор: КР от 20-02-2017, 10:23 Категория: Общество

Житель одного из домов на улице Интернационала Сергей Красников – диджей. И слушать музыку на полную катушку круглыми сутками – его профессиональная привычка. Однако людям, живущим с ним в одном подъезде, запредельное количество децибелов отнюдь не по нраву. Только за последние полтора месяца они пять раз вызывали наряд полиции.

В отношении нарушителя тишины составили несколько протоколов. За любовь к громкой музыке молодой человек уже поплатился штрафами на общую сумму 6000 рублей.

Но даже наказание рублём не останавливает меломана. Более того, уходя на очередное заседание мирового суда, рассматривающего его дело о нарушении покоя и тишины, он в качестве протеста и отместки соседям включил музыку на полную мощность.

Компетентные люди говорят, что соседям впору подавать на диджея в Кыштымский городской суд.