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В Кыштыме нарушитель закона о тишине перед уходом в суд на полную громкость включил для соседей музыку

Автор: КР от 20-02-2017, 10:23 Категория: Общество

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Житель одного из домов на улице Интернационала Сергей Красников – диджей. И слушать музыку на полную катушку круглыми сутками – его профессиональная привычка. Однако людям, живущим с ним в одном подъезде, запредельное количество децибелов отнюдь не по нраву. Только за последние полтора месяца они пять раз вызывали наряд полиции.

 

В отношении нарушителя тишины составили несколько протоколов. За любовь к громкой музыке молодой человек уже поплатился штрафами на общую сумму 6000 рублей.

 

Но даже наказание рублём не останавливает меломана. Более того, уходя на очередное заседание мирового суда, рассматривающего его дело о нарушении покоя и тишины, он в качестве протеста и отместки соседям включил музыку на полную мощность.

 

Компетентные люди говорят, что соседям впору подавать на диджея в Кыштымский городской суд.

 

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Цитата: Кирилл Мазур
по голове настучать меломану !
А еще отрезать провода от счетчика, раз по-хорошему не понимает.
 
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муза огонь, пусть подают . Автор статьи? 
 
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по голове настучать меломану !
 
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