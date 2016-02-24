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Жители Кыштыма соприкоснулись с нанотехнологиями

Автор: КР от Вчера, 15:25 Категория: Общество

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Вчера и сегодня на первой платформе станции Кыштым стоит передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД». Наш город стал одним из четырёх в Челябинской области, где любой желающий ещё может ознакомиться с нанотехнологиями. Сегодня вечером этот поезд отправится в Челябинск, затем – в Карталы и в Магнитогорск.

 

В составе поезда 12 вагонов, девять из которых – выставочные. В них представлены тематические экспозиции, посвящённые истории становления и развития Российских железных дорог, а также современные проекты и разработки, которые ещё только начали или начнут применяться в различных сферах нашей жизни.

 

         

                      

Стоит зайти в поезд, как сразу же соприкасаешься с новейшими технологиями: двери вагонов открываются лёгким нажатием специальной кнопки. Сначала посетителям предлагают посмотреть на большом экране фильм об истории железных дорог в России. Затем друг друга сменяют экспозиции. К примеру, с импровизированной стартовой площадки на космодроме «Восточный» лектор продемонстрировал запуск ракеты. Высокоскоростные поезда «Ласточка», «Сапсан», «Синара» и «Аллегро» представлены хоть и в миниатюре, но тоже в действии.

 

Все, кто хотел, опробовали тренажёры для обучения машинистов электропоездов и для вождения КАМАЗа на динамической основе.

 

 

Один из вагонов был отведён под Год экологии. В нём представлен антивандальный ламинат для светильников, ламп и светофоров. Среди других новейших разработок здесь демонстрируются сверхчувствительные приборы для исследования воздействия на окружающую среду шума, вибрации и электромагнитного поля. Внимание экскурсантов привлекала и светодиодная лампа – она ускоряет рост растений в тёмных помещениях.

 

 

Но дольше всего дети и взрослые задерживаются в вагоне под вывеской «Нанотехнологии». Среди нанотехнологий представлены новейшие достижения таких госкорпораций, как Роснано, Роскомос, Росатом.

 

Для космонавтов, например, появилась зубная паста с наночастицами «Жемчуг-1963». Она позволяет не только предотвратить появление кариеса, но и останавливает разрушение зубов. Московское предприятие ООО «ГемаКор», учреждённое корпорацией Роснано, разработало инновационный метод диагностики свёртывания крови. Для Роснано инвестирование в отрасль медицины является одним из приоритетных. Почти все выставочные экспонаты связаны именно с ней. Кстати, многие кыштымцы были очень удивлены, увидев среди нанотехнологий …противовирусное средство «Кагоцел». Кто-то даже не смог сдержать эмоций: «Совсем недавно эти таблетки пил и даже не знал, что они – нано!»

 

 

Вчера выставочный комплекс посетили 842 человека, сегодня до обеда – уже более 800.

 

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уже получаем нанозарплату , которой только и хватает на наноеду
 
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