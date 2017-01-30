В мартовские каникулы можно будет добраться из Кыштыма в Санкт-Петербург по железной дороге без пересадки

Автор: КР от 30-01-2017, 12:30 Категория: Экономика и бизнес

Пресс-служба Южно-Уральской железной дороги сообщила о том, что с 24 марта по 30 сентября вводится дополнительный поезд №191 сообщением Челябинск-Санкт-Петербург. Из Челябинска он будет отправляться по чётным числам в 15:25 московского времени и меньше чем через два часа – в 17:01 будет делать остановку в Кыштыме. На стоянку в нашем городе отводится три минуты – в 17:04 состав продолжит движение в северную столицу через Верхний Уфалей, Екатеринбург, Пермь, Киров и Вологду.

Из Санкт-Петербурга поезд №191А отправляется в 16:02 и через две ночи в 8:02 прибывает в Кыштым. Дополнительный рейс даёт возможность жителям Кыштыма и близлежащих городов с минимальными затратами средств и времени добираться не только до северной столицы, но и до всех остальных городов, через которые следует пассажирский состав.