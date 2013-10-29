На станцию Кыштым прибудет поезд с нанотехнологиями

Автор: КР от Вчера, 12:09 Категория: Экономика и бизнес

Передвижной выставочный лекционный комплекс ОАО «Российские железные дороги» сделает остановку в нашем городе в ночь на 16 марта. В течение двух дней он будет стоять на первом пути.

– За это время необычный состав могут посетить все желающие, – сказал сайту «КР» начальник станции Кыштым Илья Юнусов. – Уже разработан график посещения его учениками всех школ города. Ознакомиться с уникальными проектами и научными разработками можно будет с 10 до 19 часов. Перерыв – с 13 до 14 часов. Стоимость билета – от 45 до 70 рублей.

Передвижной комплекс состоит из девяти вагонов. В них российские предприятия, среди которых и РОСНАНО, демонстрируют новейшие разработки в сфере энергоэффективного электроснабжения и в автомобильной отрасли. Вся эта продукция уже производится и может быть в ближайшее время установлена и использована в элементах железнодорожной сети.