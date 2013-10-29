Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » На станцию Кыштым прибудет поезд с нанотехнологиями
Первый интернет гипермаркет мебели

На станцию Кыштым прибудет поезд с нанотехнологиями

Автор: КР от Вчера, 12:09 Категория: Экономика и бизнес

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Передвижной выставочный лекционный комплекс ОАО «Российские железные дороги» сделает остановку в нашем городе в ночь на 16 марта. В течение двух дней он будет стоять на первом пути.

 

– За это время необычный состав могут посетить все желающие, – сказал сайту «КР» начальник станции Кыштым Илья Юнусов. – Уже разработан график посещения его учениками всех школ города. Ознакомиться с уникальными проектами и научными разработками можно будет с 10 до 19 часов. Перерыв – с 13 до 14 часов. Стоимость билета – от 45 до 70 рублей.

 

Передвижной комплекс состоит из девяти вагонов. В них российские предприятия, среди которых и РОСНАНО, демонстрируют новейшие разработки в сфере энергоэффективного электроснабжения и в автомобильной отрасли. Вся эта продукция уже производится и может быть в ближайшее время установлена и использована в элементах железнодорожной сети.

Комментарии:

Добавить
Цитата
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 29.10.2013
  • Статус: Пользователь offline
  • 95 комментариев
  • 0 публикаций
А на что эти ай-нанэ-технологии еще годятся кроме презентаций?
Например, тротуары посЫпать? Ходить очень уж скользко...
 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter