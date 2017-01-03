В городском пруду Кыштыма освятят воду

Автор: КР от Сегодня, 09:06 Категория: Общество

Освящение купели на Верхне-Кыштымском пруду в прошлом году

Сегодня в 13 часов настоятель храма Сошествия Святого Духа на апостолов отец Константин освятит воду в Верхне-Кыштымском пруду. Иордань там вместе со своими коллегами традиционно прорубает директор станции юных туристов «Странник» Леонид Щербаков.

Ежегодно в крещенскую купель окунаются сотни кыштымцев и жителей соседних посёлков. Напомним, погрузиться в прорубь с освящённой водой можно будет с 22 часов. До трёх часов утра на пруду будут дежурить спасатели, врачи скорой помощи и сотрудники полиции.