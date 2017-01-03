На городском пруду Кыштыма всадники встретятся с воинами Средневековья

Автор: КР от Вчера, 10:06 Категория: Спорт

Первое показательное выступление объединения верховой езды "Юные коневоды"

в сентябре 2015 года. Фото Аллы Алферовой

В ближайшее воскресенье рядом с катком у станции юных туристов «Странник», что на улице Садовой, 2, состоится совместное показательное выступление юных коневодов и клуба средневекового фехтования «Сокол».

Как сообщила сайту «КР» руководитель кружка верховой езды при станции туристов «Странник» Марина Устинова, пять её воспитанников продемонстрируют манежную езду. Всадники будут ездить по площадке размером 20 на 40 метров, размеченной буквами. Они выполнят различные фигуры под музыку. Делать это на льду галопом небезопасно – лошадь может поскользнуться. Поэтому верховые ограничатся шагом и рысью.

Специально для этих выступлений коневоды сошьют красивые наряды для себя и для лошадей. Так, на одной из них будет красная бархатная накидка с золотой бахромой.

Выступления юных всадников и их педагогов будут чередоваться со средневековым боем. Ведущие прокомментируют все действия и расскажут зрителям о значение лошади в истории.

Подобное мероприятие пройдёт в нашем городе впервые. Начало в 14 часов.