В Кыштыме все школы закрыты на карантин

Автор: КР от Сегодня, 10:42 Категория: Образование

Такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании санитарно-эпидемической комиссии в администрации Кыштымского городского округа.

За последние два дня в Кыштыме отмечен резкий рост заболеваемости ОРВИ среди школьников. Только за вчерашний день за медицинской помощью обратились 114 взрослых и 301 ребёнок, в основном – школьного возраста. С завтрашнего дня и до 31 января включительно приостановлен учебный процесс во всех школах города. Учиться продолжают только в восьмой школе в посёлке Тайгинка и в девятой в посёлке Слюдорудник. Здесь уровень заболеваемости не превышает 11 процентов.