В Кыштыме – пик заболеваемости ОРВИ и гриппом

Автор: КР от Сегодня, 15:09 Категория: Общество

По данным центра гиены и эпидемиологии, с 19 по 24 января в Кыштыме зарегистрировано 711 случаев ОРВИ и десять – гриппа. Больше половины таких диагнозов были поставлены детям. По сравнению с прошлым годом, рост заболеваемости вырос в два с лишним раза – за эту же неделю год назад заболевших было только 288.

– Рост заболеваемости наблюдается в основном среди детей и школьников, – сказала сайту «КР» помощник врача-эпидемиолога Людмила Киприянова. – Только за вчерашний день к врачам обратились 259 жителей нашего города, из них 192 – дети. Десять случаев гриппа, выявленных за последнюю неделю, также пришлись исключительно на школьников.

На вчерашний день в стационарных отделениях Кыштымской центральной городской больницы с симптомами острых респираторно-вирусных инфекций и гриппа находилось 18 человек, в том числе 12 детей. Под постоянным наблюдением медиков и три беременные женщины. Все они не смогли уберечься от ОРВИ.

Как сообщалось вчера на нашем сайте, с сегодняшнего дня на карантин закрыты все городские школы и учреждения дополнительного образования. Во вторник на следующей неделе состоится очередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, где будет принято решение о продлении либо окончания карантинных мер.