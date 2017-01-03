В Кыштыме зарегистрированы первые случаи гриппа

Автор: КР от Сегодня, 11:29 Категория: Общество

Заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями набирает обороты. По данным центра гигиены и эпидемиологии, за вчерашний день в Кыштымском городском округе зарегистрировано 118 случаев ОРВИ и три – гриппа. Диагноз «грипп» подтвердился у взрослых. У всех троих болезнь протекает без осложнений.

Вчера сразу пять классов, с четвёртого по одиннадцатый, в средней школе № 10 были закрыты на карантин. С завтрашнего дня внеплановые каникулы начнутся для одного первого класса четвёртой школы.

– Завтра в администрации округа на комиссии по заболеваемости ОРВИ и гриппом будет приниматься решение о закрытии на карантин всех школ города, – сказала сайту «КР» начальник управления по делам образования Светлана Попинако.