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В Екатеринбурге ближе к ночи помянули гуманоида Алёшеньку из Кыштыма

Автор: КР от Вчера, 15:43 Категория: Общество

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В одном из кафе Екатеринбурга  23 января по инициативе свердловского уфолога Алексея Мартина состоялся бал-конференция «Возвращение кыштымского карлика», посвященный тёзке его организатора - гуманоиду Алёшеньке. Попасть на мероприятие можно было исключительно по предварительной регистрации. Её сумели пройти  три десятка поклонников гуманоида, в том числе из Казахстана, так что встреча получилась международной. Разумеется, на ней присутствовали и гости с малой родины пришельца – из Кыштыма.

 

Участники конференции в очередной раз обсудили версии происхождения карлика. Главной из них по-прежнему остаётся инопланетная теория. Впрочем, кое-кто из коллег Мартина по увлечению уфологией считает Алёшеньку   представителем подземного народа,  случайно оказавшимся  на поверхности. Предположения о том, что существо могло быть  человеческим выкидышем с врождённой патологией или мутантом вследствие радиационного воздействия химкомбината «Маяк»,  энтузиазма у собравшихся не вызвали и были отвергнуты  как не вызывающие доверия.  

 

Перед гостями выступила  группа «Творожные садоводы». Песню, в которой есть строчка: «Алёша, Алёша, тяжела твоя ноша», – артистам помогал исполнять весь зал. В заключение гостям продемонстрировали фильм «Внеземной» по мотивам истории о  кыштымском карлике. На том собравшиеся и разошлись.

Комментарии:

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  • Регистрация: 27.12.2016
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Те, кто собирается по таким поводам сами похожи на этого выкидыша алкашки. Похожи по умственному развитию...
 
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