В Екатеринбурге ближе к ночи помянули гуманоида Алёшеньку из Кыштыма

Автор: КР от Вчера, 15:43 Категория: Общество

В одном из кафе Екатеринбурга 23 января по инициативе свердловского уфолога Алексея Мартина состоялся бал-конференция «Возвращение кыштымского карлика», посвященный тёзке его организатора - гуманоиду Алёшеньке. Попасть на мероприятие можно было исключительно по предварительной регистрации. Её сумели пройти три десятка поклонников гуманоида, в том числе из Казахстана, так что встреча получилась международной. Разумеется, на ней присутствовали и гости с малой родины пришельца – из Кыштыма.

Участники конференции в очередной раз обсудили версии происхождения карлика. Главной из них по-прежнему остаётся инопланетная теория. Впрочем, кое-кто из коллег Мартина по увлечению уфологией считает Алёшеньку представителем подземного народа, случайно оказавшимся на поверхности. Предположения о том, что существо могло быть человеческим выкидышем с врождённой патологией или мутантом вследствие радиационного воздействия химкомбината «Маяк», энтузиазма у собравшихся не вызвали и были отвергнуты как не вызывающие доверия.

Перед гостями выступила группа «Творожные садоводы». Песню, в которой есть строчка: «Алёша, Алёша, тяжела твоя ноша», – артистам помогал исполнять весь зал. В заключение гостям продемонстрировали фильм «Внеземной» по мотивам истории о кыштымском карлике. На том собравшиеся и разошлись.