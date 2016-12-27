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В Екатеринбурге состоится странное мероприятие, посвящённое Алёшеньке из Кыштыма

Автор: КР от Вчера, 15:37 Категория: Происшествия

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Уральский уфолог Алексей Мартин предложил всем заинтересованным лицам собраться 23 января в одном из кафе Екатеринбурга  на бал-конференцию в честь найденного в Кыштыме  гуманоида Алёшеньки. Об этом организатор встречи сообщил на на своей странице во «ВКонтакте» и в  группе «Возвращение «Кыштымского карлика».

 

По словам Алексея Мартина, участники встречи смогут обсудить новые факты и повороты в деле таинственно исчезнувшего пришельца, высказать свой взгляд на странную историю, произошедшую в 90-х годах прошлого века. Кроме того, вниманию собравшихся будет предложен фильм  «Внеземной» (2007 год, режиссер Сергей Крутин, в главной роли Юрий Степанов), который был снят по мотивам кыштымского феномена. Чтобы попасть на встречу, необходимо связаться с Алексеем в социальной сети и подать электронную заявку на участие в мероприятии. При этом нужно быть готовым самому оплатить еду и напитки.

 

Для справки: Уфолог из Екатеринбурга  Алексей Мартин  – автор проекта «Россия Паранормальная». Он анализирует всё необычное, не вписывающееся в рамки повседневности,  и проводит  туры в аномальные места.

Комментарии:

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  • Регистрация: 27.12.2016
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ох... ну когда же уже оставят в покое этого выкидыша алкашки...
 
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