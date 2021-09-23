Кыштым готов к переписи населения

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Статистическое исследование десятилетия пройдёт в Челябинской области с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Как сказал на оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа заместитель главы по экономике и инвестициям Алексей Заикин, наш округ к переписи полностью готов. Подобраны участки, укомплектован штат переписчиков, заключены договоры на транспортное обеспечение.

Всего на территории Челябинской области будут действовать 1004 переписных участка. Опрос населения в период переписи проведут 8439 переписчиков и контролёров. Все они будут оснащены планшетными компьютерами. В качестве информационных помощников переписи будут привлечены силы волонтёрских организаций. Жители области смогут пройти перепись, используя несколько способов заполнения переписных листов. Можно будет ответить на вопросы переписчика дома или дойти до ближайшего переписного участка. А можно принять участие в переписи самостоятельно, заполнив анкету на портале Госуслуг. Сделать это сумеют все, кто имеет стандартную учётную запись. Интернет-перепись будет доступна с 15 октября по 8 ноября 2021 года.