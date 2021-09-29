200 запросов в секунду: какую нагрузку выдержит цифровая перепись?

Вчера, 14:53 Категория: Общество

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Не менее 30 заполненных электронных анкет в секунду и более 2 млн в сутки сможет получать Росстат через портал Госуслуг. Насколько удобно и надежно это будет для жителей страны? О результатах нагрузочного тестирования портала, наборе переписчиков и готовности регионов к переписи в онлайн и офлайн-форматах сообщили участники очередного совещания у первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова по вопросам проведения ВПН-2020.

«До начала переписи осталось несколько недель, – отметил Андрей Белоусов. - Нужно решить все оставшиеся вопросы, в особенности, касающиеся организации работы переписчиков. Нам не нужны абстрактные цифры, нам нужны конкретные люди во всех регионах страны, готовые к опрашивать жителей или стать волонтерами».

Руководитель Росстата Павел Малков проинформировал о том, как идет информационно-разъяснительная работа. В частности, он сообщил, что с 1 октября начнется рекламная кампания на теле- и радиоканалах, а также в онлайне.

Особое внимание он уделил взаимодействию с Минпросвещения. «Мы предложили в начале октября провести в школах информационные уроки и классные часы, на которых бы преподаватели, специалисты Росстат и волонтеры – студенты и аспиранты региональных вузов рассказали бы о Всероссийской переписи населения. Для этого уже разработаны специальные методические материалы, – сообщил Павел Малков. - Мы также активизировали работу с вузами по привлечению студентов к работе переписчиками и волонтерами. Участие в переписи добровольное, поэтому мы вместе с руководством вузов убеждаем студентов в том, что участие в переписи – это важный и бесценный опыт для них. Всего студентов будет 58 тыс. из 260 тысяч переписчиков».

Восемь регионов, по словам руководителя Росстата, справились с задачей досрочно и укомплектовали переписной персонал (переписчики, контролеры, инструкторы) на 100 процентов. Это Ярославская, Калининградская, Волгоградская области, республики Карачаево-Черкессия, Башкортостан, Татарстан, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов проинформировал об итогах тестирования электронного переписного листа, который будет использоваться для самостоятельной переписи на портале Госуслуги. «Большинство оценили электронную форму на «хорошо» и «очень хорошо», – отметил он. – Однако было получено более 150 замечаний и предложений. Большая часть из них касалась подсказок и других элементов анкеты, помогающих ускорить и упростить ее заполнение. Сейчас электронная форма переписного листа полностью готова».

Олег Качанов также сообщил об итогах нагрузочного тестирования на систему: «В сентябре мы провели два сеанса нагрузочного тестирования. Результат: на семи нотах обрабатываем нагрузку в 30 заполненных переписных листов в секунду. В сутки способны предавать таким образом более 2 млн переписных листов».

В целом, по словам Качанова, система выдерживает 150-200 запросов на заполнение анкеты в секунду. «Рассчитываем повысить мощность и, если будет первый вал обращений, — постараемся его выдержать», — резюмировал он.

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева сообщила о наборе и подготовке волонтеров для переписи: «Задача для нас понятная и нужная, у молодежи есть запрос на сопричастность к большим и важным для всех нас проектам. Уже готовы к работе более 19 тысяч волонтеров. До 30 сентября планируется набрать 25 140 человек».

Каждый из волонтеров пройдет обучение. Федеральный тренинг будет проведен совместно с Росстатом 4 – 5 октября. Затем обучение пройдет во всех регионах страны. Волонтеры начнут работать с 15 октября по 4 часа в день.

Волонтеры не будут переписывать жителей – это ключевое их отличие от переписчика. Задачи добровольцев, по большей части, информационно-консультационные. Именно они будут сопровождать и консультировать граждан на выездных, и, прежде всего, на стационарных переписных участках в МФЦ, информировать их о переписи.

За оставшийся период региональным отделениям Росстата необходимо завершить два блока задач: заключить договора на помещения, транспорт и связь и полностью завершить подбор переписного персонала.