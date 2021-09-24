Южноуральцы смогут задать вопросы о Всероссийской переписи населения по телефону горячей линии

Сегодня, 13:40 Категория: Общество

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Россияне, в том числе жители Челябинской области, смогут задать вопросы о Всероссийской переписи населения по телефону горячей линии, открытой Росстатом с 24 сентября.

Горячая линия Всероссийской переписи населения будет действовать с 24 сентября по 14 ноября 2021 года в ежедневном режиме с 9:00 до 21:00 по московскому времени. Звонок по единому федеральному телефону 8 (800) 707-20-20 является бесплатным, сообщает пресс-служба Челябинскстата.

В Челябинской области, как и по всей России, перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главной ее особенностью станет возможность самостоятельного заполнения жителями области электронных переписных листов на портале госуслуг. Кроме того, при обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.

Предварительные итоги переписи будут подведены в апреле 2022 года, окончательные – в IV квартале 2022 года.

Самая актуальная информация о подготовке и проведении крупномасштабного статистического наблюдения регулярно размещается на сайте Всероссийской переписи населения по адресу strana2020.ru.