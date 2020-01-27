Жители Кыштыма смогут заходить на портал Госуслуг, не расходуя деньги на интернет-трафик

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С 1 марта жители России смогут пользоваться порталом Gosuslugi.ru и сайтами органов власти даже при нулевом и отрицательном балансе. При заходе на эти ресурсы интернет-трафик не будет тарифицироваться.

Идею обеспечения бесплатного доступа к социально значимым отечественным сайтам предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. По его словам, доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России, создавать новые возможности для жителей страны.

Бесплатный доступ в интернет будет предусмотрен и для участников Всероссийской переписи населения 2020 года, которые будут заполнять электронные переписные листы.

Глава Росстата Павел Малков отметил, что это решение упростит проведение цифровой переписи населения и позволит большему числу жителей страны заполнить переписной лист онлайн.

С 1 по 25 октября 2020 года все жители России, имеющие стандартную учётную запись в Единой системе идентификации и аутентификации, смогут самостоятельно пройти интернет-перепись на портале Gosuslugi.ru, выбрав услугу «Пройти перепись населения». Благодаря внедрению цифровых технологий процесс переписи станет более удобным и комфортным: не нужно тратить время на общение с переписчиком, можно заполнить электронный переписной лист в любое время.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября этого года с применением цифровых технологий. При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.

Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.