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В Кыштыме началась подготовка к переписи населения

Сегодня, 10:41 Категория: Общество
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В октябре этого года в России пройдёт перепись населения. В последний раз она проводилась десять лет назад – в 2010 году.

 

Жителей Кыштыма «подсчитают» 88 переписчиков. Половина штата уже укомплектована. Переписчиком может стать гражданин России, достигший 18 лет, обладающий навыками работы на планшете и успешно прошедший специальное обучение. Ещё одно важное требование – отсутствие судимостей.

 

Как сказала сайту «КР» уполномоченный по переписи населения в Кыштымском городском округе Ольга Леонидова, на одного переписчика придётся от 600 до 650 человек. Все переписчики будут иметь удостоверения, планшет и сумку с символикой переписи-2020.

 

Период работы переписчиков – с 1 по 31 октября 2020 года, контролёров переписных участков – с 14 сентября по 10 ноября 2020 года.  

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Теги: Кыштым перепись населения

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