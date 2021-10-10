Губернатор Алексей Текслер прокомментировал решение главного санитарного врача Челябинской области о введении обязательной вакцинации

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- Главный санитарный врач региона ввёл обязательную вакцинацию для отдельных групп населения, которые по характеру своей работы постоянно контактируют с большим количеством людей. В текущей ситуации это верное решение, именно эти группы – врачи, учителя, работники торговли и других сфер – наиболее подвержены риску заражения, также сами в случае болезни становятся источником опасности для других. Ситуация с коронавирусом в регионе сложная, заболеваемость растёт, растёт число тяжёлых больных и, к сожалению, смертельных случаев. У нас заполнены койки на ковидных базах, дальнейшее увеличение негативно будет влиять на оказание текущей и плановой медицинской помощи. Также хочу обратить внимание, что 94% госпитализированных с ковидом в Челябинской области – это непривитые и подавляющее большинство тяжёлых случаев – это тоже непривитые граждане. Так что обязательная вакцинация – это своевременная мера, мы все хотим, чтобы обычная жизнь продолжалась без локдаунов и дополнительных ограничений. Для этого обязательно нужно пройти вакцинацию».