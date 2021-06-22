Губернатор Алексей Текслер в режиме ВКС провёл областное совещание с главами муниципалитетов и членами регионального правительства

Сегодня, 17:21 Категория: Общество

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Одной из тем стала ситуация с коронавирусом. По словам главы региона, сегодня есть основания говорить о начале «третьей волны» заболеваемости коронавирусом: субъекты РФ ужесточают ограничения, в Челябинской области отмечается рост числа новых случаев заражения, особенно в крупных городах – Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Копейске. Увеличено число коек, на полную мощность работает новая областная инфекционная больница.

– Специалисты говорят о большом количестве случаев бессимптомного течения болезни, о росте заболеваемости среди молодёжи, – отметил Алексей Текслер. – В этой связи особое внимание следует уделить контролю соблюдения противоэпидемических мер в общественных местах. В последнее время люди расслабились, большинство пренебрегают элементарными мерами защиты. Масочный режим практически не соблюдается в общественном транспорте, во многих учреждениях и торговых организациях почти не следят за соблюдением социальной дистанции, уже не всегда встретишь санитайзеры. Коллеги, это просто недопустимо.

В связи с этим, по словам губернатора, необходимо:

– усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер в общественных местах (в торговых организациях, транспорте, обратить особое внимание на сферу услуг);

– ограничить проведение в регионе массовых мероприятий.

– усилить контроль за соблюдением уровня наполняемости залов. Обеспечить соблюдение всех санитарных требований, масочный режим и социальное дистанцирование.

– В случае нарушений при проведении мероприятий, совместно с Роспотребнадзором, будем закрывать учреждения, где эти меры не соблюдаются. Также мы оставляем за собой право ограничить проведение различных мероприятий на всей территории муниципалитета. Прошу Роспотребнадзор осуществлять контроль и информировать о выявленных нарушениях, – сказал губернатор.

При этом в регионе разрешено проведение выпускных вечеров в школах, они пройдут, но с соблюдением всех мер безопасности.

В настоящее время главная задача – увеличить темпы вакцинации. Необходимо продолжить вакцинацию в ТРК, садовых товариществах, вузах, на предприятиях; усиливать разъяснительную работу. За высокие темпы вакцинации планируется поощрить муниципалитеты: предоставят преференции относительно ограничительных мер, поддержат финансово. Территориям с уровнем вакцинации более 60% будет присвоен статус территорий, свободных от ковида.

В Кыштымском городском округе на сегодняшний день вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 4 800 человек. Пока это менее половины от всего количества людей, подлежащих вакцинации.